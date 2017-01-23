Абэ сообщил о высказанном Путину сожалении из-за российских военных на Курилах

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшихся в декабре, выразил неудовольствие в связи с усилением российского военного присутствия на Курилах. Об этом, как сообщает ТАСС, глава японского правительства сказал в понедельник, 23 января, в ходе выступления в парламенте страны.

«Я не могу раскрыть все содержание нашей беседы [с президентом Путиным] Однако я четко указал российской стороне, что мы выражаем сожаление в связи с усилением ее военного присутствия на четырех северных островах», — заявил Абэ.

Японский премьер также сообщил, что Токио намерен продолжить переговоры с Москвой с целью создания особых условий для совместной экономической деятельности на Южных Курилах. «Мы выступаем за продолжение переговоров по этой теме и создание там экономических проектов, которые будут выгодны обеим сторонам», — отметил он.

20 января Абэ заявил, что улучшение отношений между двумя странами важно с точки зрения безопасности в Северо-Восточной Азии. Он также анонсировал визит в Россию в «кратчайшие сроки», признав, что решение курильского вопроса, который Токио увязывает с соглашением о мире, является нелегкой задачей.

В ходе поездки Путина в Японию в декабре 2016 года был согласован документ о начале консультаций по совместной хозяйственной деятельности двух стран на южных Курилах.

Предложения по взаимодействию стран предоставят президенту в начале 2017 года. Вице-премьер, полпред главы государства на Дальнем Востоке Юрий Трутнев уточнил, что на нынешнем этапе речь идет не о конкретных экономических проектах, а о конструкции сотрудничества в целом.

После окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Главным препятствием является нерешенный спор вокруг южной части Курильских островов: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи.