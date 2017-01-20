Японский премьер назвал важным сотрудничество с Россией

Улучшение отношений между Токио и Москвой важно с точки зрения безопасности в Северо-Восточной Азии. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил в пятницу, 20 января, премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Глава правительства отметил, что несмотря на необходимость сотрудничества, между Россией и Японией до сих пор не подписан мирный договор. «Это ненормальная ситуация», — указал он.

Абэ также анонсировал визит в Россию в «кратчайшие сроки». Он признал, что решение курильского вопроса, который Токио увязывает с соглашением о мире, является нелегкой задачей. В то же время премьер пообещал «продвигаться шаг за шагом к подписанию мирного договора».

«В прошлом месяце во время визита президента [России Владимира] Путина в Японию мы разделили с ним искреннюю решимость решать проблемы. Мы договорились начать переговоры с целью осуществления совместной деятельности на всех четырех северных островах в рамках "специальной системы", а также о том, что бывшие жители островов смогут свободно посещать родные места и могилы [предков]. И в рамках нового подхода сделали важный шаг на пути к заключению мирного договора», — заключил премьер.

В ходе поездки Путина в Японию в декабре 2016 года был согласован документ о начале консультаций по совместной хозяйственной деятельности двух стран на южных Курилах.

Предложения по взаимодействию стран предоставят президенту в начале 2017 года. Вице-премьер, полпред главы государства на Дальнем Востоке Юрий Трутнев уточнил, что на нынешнем этапе речь идет не о конкретных экономических проектах, а о конструкции сотрудничества в целом.

После окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Главным препятствием является нерешенный спор вокруг южной части Курильских островов: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи.

