«Лентач» найдет идеальный дальневосточный гектар и превратит его в рай

Популярный паблик «Лентач» запустил документальное реалити-шоу об освоении дальневосточного гектара. Первый выпуск опубликован в группе проекта во «ВКонтакте».

Шоу создано совместно с порталом «Такие дела» и фермерским кооперативом «ЛавкаЛавка».

Организаторы решили воспользоваться бесплатным гектаром земли на Дальнем Востоке, который доступен каждому россиянину.

«План у нас простой — превратить пустынные земли в райский уголок. А если точнее, доказать, что даже в самых суровых условиях можно с нуля построить успешный бизнес», — говорится в описании проекта.

На Дальний Восток отправились создатель «Таких дел» Митя Алешковский и основатель LavkaLavka Борис Акимов.

Первую серию уже посмотрели более 400 тысяч человек.