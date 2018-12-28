Российскую землю начнут раздавать жителям зарубежья

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о предоставлении земельных участков на Дальнем Востоке соотечественникам, переселяющимся в Россию из-за рубежа. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Изменениями в закон о «дальневосточном гектаре» предусматривается, что в безвозмездное пользование переезжающим теперь могут передаваться территории в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), максимальная площадь участка — один гектар. В случае если заявление подается несколькими людьми, земля выделяется из расчета не более гектара на каждого человека.

Распространить закон о «дальневосточном гектаре» на живущих за границей соотечественников было решено, чтобы простимулировать их переезд в Россию. Земля будет предоставляться в собственность по истечении пятилетнего договора безвозмездного пользования при условии принятия переселенцами российского гражданства.

Закон о бесплатной раздаче земель в ДФО действует для всех граждан России с 2017 года. На декабрь 2017-го треть москвичей, оставивших заявки на эту бесплатную землю, затем решили отказаться от этой идеи. По статистике ВЦИОМ, россияне выражают готовность переехать на Дальний Восток при условии, что смогут зарабатывать там от 50 тысяч до 150 тысяч рублей в месяц.

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