Названы любимые районы покупателей жилья в Подмосковье

Самый популярный среди подмосковных новоселов район — Ленинский, свидетельствуют аналитические материалы агентства недвижимости «Бон Тон» (имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру»).

В нем заключается около 19 процентов всех сделок с новым жильем в Московской области, подсчитали эксперты. На втором месте — Красногорский район, на который приходится более 14 процентов продаж. Третье досталось Люберецкому району (11 процентов покупок), четвертое — Мытищинскому (10 процентов).

Как отмечают аналитики, новостройки вблизи МКАД пользуются спросом за счет оптимальной транспортной доступности и привлекательных цен. «Согласно статистике, на долю ближнего Подмосковья приходится 62 процента от совокупной реализации строящегося жилья в Московской области», — говорится в предоставленных материалах.

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По данным «Бон Тон», в начале 2019-го в пределах 15 километров от МКАД сосредоточено 111 новостроек. Наиболее популярны проекты, находящиеся на заключительных стадиях реализации, со сроком сдачи в первом полугодии 2019-го.

«Кроме того, выбор сосредоточен на вариантах с отделкой, — подчеркивают в агентстве. — Этот формат востребован среди ипотечных покупателей, так как в размер выплат включены и затраты на ремонт. Бюджет покупки составил в среднем пять миллионов рублей для данных лотов».

Осенью 2018-го Подмосковью предрекли дефицит квартир. По наблюдениям аналитиков, число работающих в регионе застройщиков сокращается, на местный рынок новостроек выводят все меньше проектов, и это конечном итоге может привести к нехватке первичного жилья в области.

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