Желающих заработать на жилье отправили на Урал

Свердловская область оказалась российским регионом, в котором быстрее всего получится заработать на загородном жилье, сдавая его в аренду. Об этом говорится в исследовании «Мир Квартир» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Расчеты аналитиков компании, основанные на соотнесении средней стоимости домов в регионе и арендной ставки на такую недвижимость, показали, что дом в Свердловской области окупится за семь лет, доходность от его сдачи составит 15,1 процента годовых.

В пятерку лучших субъектов федерации для заработка на аренде загородной недвижимости вошли также Владимирская, Омская, Калужская области и республика Мордовия. Окупаемость вложений в индивидуальные дома во всех перечисленных регионах не превышает семи лет, доходность колеблется в пределах от 14,2 до 14,9 процента годовых.

Перспективными для арендного бизнеса регионами в компании назвали также Ленинградскую и Тульскую области, где доходность находится на уровне 13,9 и 13,5 процента годовых соответственно, а окупаемость не выходит за пределы семи лет.

«В Москве и Петербурге одинаковые доходность (7,2 и 7,3 процента) и окупаемость (14 лет), — говорится в материалах «Мир Квартир». — В Московской области — 6,8 процента и 15 лет».

По статистике компании, самые слабые показатели у республики Коми: дом принесет владельцу 3,5 процента годовых, а окупаться будет 28 лет даже при полном отсутствии простоев.

Ранее в «Мир Квартир» провели исследование, определяющее города Подмосковья, где быстрее всего окупаются расходы на арендное жилье. Лидером оказалась Балашиха, второе и третье места достались Лобне и Подольску. Срок окупаемости вложений в этих городах составил 17 лет, доходность от аренды — от 5,9 до 5,1 процента годовых.

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