Бандиты утопили и закопали живьем девять человек ради квартир в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали банду из 16 «черных риелторов», подозреваемую в серии убийств собственников жилья для завладения их недвижимостью. Об этом в четверг, 1 ноября, сообщается на сайте Следственного комитета.

По версии следствия, бандиты с 2013 по 2018 год орудовали на территории Московской и Тверской областей, за это время их жертвами стали девять человек.

«Под прицел участников преступной группы, как правило, попадали одинокие, ведущие асоциальный образ жизни граждане, имеющие в собственности квартиры в Москве и Подмосковье. Группа действовала с особой жестокостью и цинизмом. После того как обманным путем ее члены лишали одиноких москвичей жилья, они убивали потерпевших путем утопления, закапывания живыми в землю, расстрела, и тщательно скрывали следы преступлений», — говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте МВД, основателем банды был 32-летний житель Тверской области, который занимался риелторской деятельностью. Он вместе с сообщниками убеждал своих жертв продать жилье, обещая купить им другую недвижимость на выгодных условиях, а затем совершали сделку. Получив деньги, подозреваемые вывозили бывших владельцев квартир в Тверскую область и там убивали их.

Отмечается, что в общей сложности преступники завладели пятью квартирами стоимостью от четырех до семи миллионов рублей. Общая сумма похищенного имущества составила 28 миллионов рублей.

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