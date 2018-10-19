Полицейский помог черным риелторам и отправился в тюрьму

В Омской области приговорены к разным срокам тюремного заключения пятеро участников организованной преступной группы, совершавшей мошеннические действия с недвижимостью. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Как установили следователи, в период с 2009-го по 2015 год злоумышленники отбирали жилье — квартиры и частные дома — у социально незащищенных граждан. При этом им помогал сотрудник правоохранительных органов.

Преступники втирались к жертвам в доверие и предлагали им помощь в продаже или обмене жилья, а также в оплате долгов за коммунальные услуги. Получив согласие, сообщники, имея доступ к соответствующим бланкам, подделывали документы, что в дальнейшем позволяло продавать объекты недвижимости. Покупатели впоследствии не могли оформить жилье в собственность, поскольку выяснялось, что оно принадлежит другим людям.

Материалы по теме Возможно, криминал Они стоили копейки, за них убивали. Что вы знаете о квартирах лихих 90-х? По рукам Как вычислить риелторов-мошенников

Общая сумма нанесенного мошенниками ущерба оценивается более чем в 13 миллионов рублей. Пятеро членов банды проведут в тюрьме от трех до восьми лет. Еще один соучастник преступлений — теперь уже бывший полицейский — ранее заключил с прокуратурой области досудебное соглашение о сотрудничестве и был приговорен к четырем годам лишения свободы.

Пять лет назад крупный скандал разгорелся вокруг московских полицейских, также помогавших банде черных риелторов. Тогда трех участковых ОМВД по Нагорному району уволили из органов внутренних дел. Дисциплинарным наказаниям подверглись и начальники участковых.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!