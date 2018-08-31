Глава центра помощи безнадежно больным пожаловалась на угрозы черных риелторов

Директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер пожаловалась на угрозы. Об этом она рассказала РБК.

По ее словам, они начали поступать после того, как из одного из хосписов пытались увезти пожилую женщину, которая является единственной владелицей трехкомнатной квартиры в Москве. К ней пришли несколько человек и представились родственниками, однако родных у женщины нет.

Одна из посетительниц представилась Нарине Данилян, с ней были двое мужчин. «Они быстренько написали заявление, что она просит отпустить ее домой в связи с утратой доверия медперсоналу, она поставила там подпись, и лечащий врач готов бы и отпустить, ну, человек адекватный, в сознании, просится домой, но что-то его насторожило», — описывала она ситуацию в Facebook. Федермессер насторожил тот факт, что посетительница постоянно держала женщину за руку и снимала происходящее на камеру.

Отпускать пациентку отказались, и из-за этого между посетителями и врачами произошел конфликт. «Короче говоря, их с воплями и криками забрала полиция. Сказали нам, что с точки зрения закона, удерживать их больше пары часов не получится. То есть у нас была пара часов, чтобы бабушку эвакуировать», — заключила директор центра и уточнила, что женщину перенаправили в «секретное место».

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По информации РБК, на следующий день после происшествия в хосписе в отдел полиции по району Марьина Роща сообщили из поликлиники № 52, что в больницу обратилась Марине Меленовна Данейлян (написание имени и фамилии в полиции и в журналах учета посетителей хосписа отличаются — прим. «Лента.ру») с жалобами на побои. У нее зафиксировали ссадины на шее и ушибы правого и левого плеча.

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Федермессер уточнила, что после случившегося ей и ее родственникам начали поступать угрозы, также ей повредили автомобиль. Она предположила, что в этом замешана «шайка черных риелторов». В подтверждение своих слов она привела данные с сайта Следственного комитета. В сообщении говорится, что в 2012 году в Санкт-Петербурге в мошенничестве с квартирами обвинялась женщина 43 лет по имени Нарине Даниелян.

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