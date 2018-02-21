Главарь банды «черных риелторов» получил пожизненное за убийства и взятки

В Забайкалье главаря банды «черных риелторов» Николая Борисенко приговорили к пожизненному сроку за серию убийств, мошенничества и взятки. Об этом в среду, 21 февраля, сообщается на сайте Следственного комитета России.

По данным следствия, 36-летний Борисенко организовал группу «черных риелторов» в 2009 году, когда вышел из мест лишения свободы. Целью преступников были хищения квартир путем незаконного отчуждения по фиктивным договорам купли-продажи, а в дальнейшем — получение дохода от их реализации. Всего в банду Борисенко входили девять человек: одни занимались регистрацией недвижимости, раздавая взятки должностным лицам, другие «устраняли» потерпевших и свидетелей.

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В 2010 году главарь преступной группы уехал из Забайкальского края и несколько лет скрывался в других регионах и за пределами страны. В итоге его задержали в Оренбургской области при незаконном переходе через государственную границу России из Казахстана с подложным паспортом.

«Коллегия присяжных признала Николая Борисенко виновным и не заслуживающим снисхождения. Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы со штрафом в сумме 500 тысяч рублей. Остальные соучастники ранее осуждены к длительным срокам лишения свободы», — уточнили в СК.

9 февраля в Туле суд приговорил к пожизненному сроку мужчину, убивавшего и грабившего пенсионеров. Брат, с которым он совершал преступления, получил 24,5 года колонии.

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