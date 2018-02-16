Зарезавший туриста пьяный наркоман в трусах отправился на всю жизнь в тюрьму

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Центральный уголовный суд Англии и Уэльса вынес приговор Николасу Фою, в августе 2017 года зарезавшего туриста из Франции Лорана Вольпе. Об этом сообщает Metro.

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Преступление было совершено 11 августа 2017 года около 19 часов в лондонском районе Элтем. В ходе судебного слушания установлено, что Фой, находясь под воздействием кокаина и алкоголя, выбежал в одних трусах с кухонным ножом в руках на улицу, где и нанес смертельный удар Вольпе. Вольпе, спортсмен-троеборец из Франции, приехал в Лондон навестить семью, постоянно проживающую в Великобритании. В предшествовавшие сутки Фой употреблял большие количества алкоголя и принял 4,5 грамма кокаина. Он был признан виновным в предумышленном убийстве и осужден к пожизненному заключению с обязательным отбытием 17 лет тюремного срока.

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