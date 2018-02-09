Россиянин с братом убивал пенсионеров и получил пожизненное

В Туле двоих братьев осудили за серию убийств пенсионеров. Об этом в пятницу, 9 февраля, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Как говорится в сообщении, 31-летний Сергей Дворников и 27-летний Юрий Шильдяев были признаны виновными в серии разбойных нападений, убийствах, грабеже и умышленном причинении вреда имуществу, а старший из них — еще и в покушении на убийство с целью скрыть другое преступление.

Дворников был приговорен к пожизненному лишению свободы, а Шильдяев, — к 24,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также штрафу в размере 150 тысяч рублей.

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Криминальная история братьев началась в сентябре 2016 года, когда они предложили идущей вдоль дороги женщине довезти ее до дома, но вместо этого отвезли в село, избили, ограбили и попытались задушить. Женщина притворилась мертвой и упала на землю, после чего братья сбросили ее в водоем и уехали. Тулячка выбралась на берег, добралась до дома и написала заявление в полицию.

На этом Шильдяев и Дворников не остановились: октябрьским вечером забрались в дом 81-летней пенсионерки и задушили ее, забрав все деньги и похитив две иконы. На следующий день братья проникли в жилище 74-летнего пенсионера и его сестры, где принялись избивать стариков и требовать денег. В результате хозяин дома был убит.

«Услышав шум на улице, братья вышли на крыльцо и увидели проходившую мимо женщину, повалили ее на землю и отобрали золотое кольцо, телефон и сумку. Затем, вернувшись в дом, продолжили избивать потерпевшую, в результате чего она скончалась на месте преступления. С целью сокрытия следов содеянного братья подожгли дом», — сообщили в прокуратуре.

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