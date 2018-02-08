Стали известны подробности задержания «пожизненника»-расчленителя

Участковый поселка Комсомольский Томской области Василий Губаев рассказал о том, как 27 лет назад задержал убийцу Анвара Масалимова, пытавшегося скрыться после совершенного убийства. Интервью с полицейским опубликовал «Пятый канал».

«Задержали мы его прямо на улице Железнодорожной. Понимаете, он стоял, но собирался в это время уезжать. Но я тут быстренько его задержал. И оперативную группу вызвал. Оперативная группа его, как говорится, под ручки и в автобус. Увезли в Первомайку, в РОВД. Причина драки — они поссорились из-за какой-то фотографии. Дедушка порвал фотографию, а он обиделся и его ударил. Как он сам показывал. Ударил так, что дедушка упал и убился, а он его топором разрубил. Разрубил, по пакетам разложил и в туалете спрятал», — вспоминал Губарев.

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По словам участкового, у Масалимова в поселке, где произошло убийство, друзей и родственников не было. Он был молчаливым и замкнутым. «Он жил в щитике (сборно-щитовой домик — прим. «Ленты.ру»), и с ним вместе жил этот дедушка. Масалимов сам родом с Татарстана, он татарин по национальности. Он работал у нас грузчиком в ОРСе (отдел рабочего снабжения — прим. «Ленты.ру»)», — добавил полицейский.

Анвар Масалимов был приговорен к расстрелу, но позже помилован президентом Борисом Ельциным, и исключительную меру наказания ему заменили на пожизненное заключение. Впоследствии он добился пересмотра дела, что позволило ему в 2016 году выйти на свободу; по одним документам — условно-досрочно, по другим — в связи с пересмотром приговора. Предположительно, сейчас бывший заключенный находится в Москве.

Историю убийцы-расчленителя накануне опубликовала обозреватель «МК», член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

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