Пожизненно осужденный маньяк-расчленитель из «Полярной Совы» переехал в Москву

Убийца Анвар Масалимов, осужденный на пожизненное лишение свободы в колонии «Полярная Сова» — одной из самых суровых в России — вышел на свободу и, предположительно, находится в Москве. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает «Московский Комсомолец».

По словам представителя Вологодского областного суда Ларисы Новолодской, в 1991 году в поселке Комсомольск Томской области Масалимов, на тот момент уже отсидевший 15 лет за убийство, в состоянии алкогольного опьянения задушил приютившего его пенсионера за то, что тот, по словам самого убийцы, сжег в печке его фотографии. Масалимов расчленил тело и сжег его в той же печке.

В результате Масалимова приговорили к смертной казни через расстрел, но в 1998 году эта мера наказания была отменена. В результате приговор убийцы был изменен на пожизненное заключение. Позже Масалимов из тюрьмы был переведен в расположенную за Полярным кругом колонию «Полярная Сова» — одну из самых суровых в России.

Новолодская отметила, что за время отбывания наказания убийца написал множество жалоб на приговор, из которого в результате все-таки исключили признание Масалимова особо опасным рецидивистом, а также вывод о том, что убийство было совершено под действием алкоголя, но срок заключения остался прежним.

Наконец президиум Вологодского областного суда признал, что смягчить наказание можно, — и убийца был освобожден «с формулировкой "в связи с принятием закона, улучшающего положение осужденного"». По данным издания, Масалимов стал первым человеком в России, который был осужден на пожизненное заключение и вышел на свободу.

На данный момент не известно, где именно находится бывший заключенный. Согласно справке, выданной ему в колонии, Масалимов отбыл в Москву — в храм Святителя Дмитрия Ростовского, поскольку хотел стать монахом, но позже передумал. По словам священника, мужчина собирался отправиться в приют для бездомных в районе Люблино, но там так и не появился.

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