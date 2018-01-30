Родственники жертв ангарского маньяка Попкова отказались участвовать в суде

Иркутский областной суд во вторник, 30 января, удовлетворил ходатайство родственника жертвы ангарского маньяка Михаила Попкова, осужденного пожизненно за 22 убийства женщин и обвиняемого в 60 новых преступлениях, который попросил освободить его от участия в судебном процессе. Об этом сообщает «Интерфакс».

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«Заявление поступило от признанного потерпевшим родственника убитой женщины, он просит освободить его от участия в судебном заседании и использовать его показания следствию. Заявление удовлетворено», — сказал судья Алексей Жигаев при открытии судебного заседания. Он отметил, что ни один родственник жертв маньяка во вторник в суд не явился.

После этого гособвинитель Александр Шкинев подал ходатайство о переводе судебного заседания в закрытый режим, которое судья также удовлетворил и попросил представителей СМИ покинуть зал. В пресс-службе облсуда уточнили, что всего к настоящему времени ходатайства об освобождении от участия в судебном процессе подали девять человек, признанных потерпевшими по делу Попкова.

15 декабря 2017 года стало известно, что следственный комитет по Иркутской области завершил расследование в отношении Попкова.

В 2015 году Попков был осужден к пожизненному лишению свободы за 22 убийства. Тем не менее преступник, ранее работавший в правоохранительных органах, сумел отсрочить свой переезд в колонию особого режима «Черный дельфин», признавшись в новых убийствах.

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