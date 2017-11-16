Японец отрубал головы жалующимся суицидникам

Власти Японии ограничат суицидальные посты в социальных сетях из-за маньяка, обезглавливающего потенциальных самоубийц. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает Daily Mail.

Как утверждается в материале издания, подозреваемый в серии жестоких убийств Такахиро Шираиши (Takahiro Shiraishi), которого называют «Убийца из Twitter», заманивал публикующих суицидальные посты пользователей соцсети и отрубал им головы. На его счету оказались жизни девяти человек в возрасте от 15-26 лет.

Отмечается, что полицейские задержали Шираиши во время расследования пропажи 23-летней женщины, которая накануне сообщила в Twitter о намерении совершить суицид. «Я ищу человека, готового умереть вместе со мной», — написала она, прикрепив к публикации хештег «вербовка самоубийц».

На ее пост откликнулся «Убийца из Twitter», который пообещал девушке помочь с суицидом и покончить с собой за компанию. В то же время с ней связались сотрудники правоохранительных органов и попросили организовать встречу с Шираиши, на которой полицейским удалось задержать подозреваемого. В его квартире в пригороде Токио были обнаружены останки тел людей, пропавших месяцем ранее.

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Это побудило администрацию Twitter ввести новые правила, гласящие о том, что пользователи «не имеют права способствовать и поощрять самоубийства или самовредительство». К ограничению числа самоубийств также подключилось и японское правительство. Так, главный секретарь кабинета министров Йошихиде Суга (Yoshihide Suga) заявил, что власти планируют поддерживать молодых людей, которые размещают суицидальные посты в социальных сетях.

Журналисты подчеркивают, что ежегодно более 20 тысяч жителей Японии добровольно расстаются с жизнью. В стране также широко развита деятельность так называемых «суицидальных сайтов», где пользователи сети объединяются для массовых самоубийств.



