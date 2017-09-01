На главной Google рассмотрели намек на детские самоубийства

Пользователи сети обратили внимание на праздничный дудл на главной странице Google: в честь Дня знаний поисковик поместил на картинку кита в роли учителя и морских существ, готовящихся к учебе.

Несмотря на то что на картинке кит изображен в желтом цвете, часть, расположенная под водой, окрашена в синий. Пользователи Twitter посчитали, что таким образом поисковик потроллил школьников.

— ружа твого серця (@tequila_kate) 01 сентября 2017, 07:36

Некоторые обнаружили другой смысл в поздравлении и решили, что Google намекает на «дно», в которое попадут школьники на весь учебный год.

Другие все-таки признались, что связь поздравления с детскими суицидами несколько натянута.

Российский Twitter-аккаунт Google предпочел отметить, что кит, изображенный на празднике Дня знаний, все-таки желтый.

В мае 2016 года «Лента.ру» публиковала расследование, посвященное истории с «группами смерти» в пабликах «ВКонтакте». В ноябре по делу о суицидальных пабликах арестовали одного из администраторов подобных сообществ Филиппа Будейкина, известного в сети как Филипп Лис. Его обвинили в доведении подростков до самоубийства. Следственные органы установили, что через паблики молодой человек подстрекал подростков к суициду с помощью игры «Синий кит».

В конце августа сотрудники МВД России задержали на территории Московской области и Хабаровска администраторов групп в соцсетях по подозрению в покушениях на убийство.