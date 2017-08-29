Двух администраторов «групп смерти» задержали в Подмосковье и Хабаровске

Сотрудники МВД России задержали на территории Московской области и Хабаровска администраторов групп в соцсетях по подозрению в покушениях на убийство. Об этом во вторник, 29 августа, официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила ТАСС.

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По ее словам, в поле зрения сотрудников Управления «К» МВД России попала созданная в январе группа, склоняющая подростков к совершению самоубийств. «Ее администратор, 21-летний житель Московской области, придумывал для нескольких десятков своих подписчиков различные задания с целью оказать на них определенное психологическое воздействие», — сказала представитель ведомства.

Волк отметила, что похожая операция была проведена в Хабаровске. Там полицейские «задержали администратора закрытой группы в социальной сети, склонявшую подростков к совершению самоубийств».

29 июня в Следственном комитете России сообщали, что в Петропавловске-Камчатском была задержана администратор «группы смерти», по чьему заданию чуть не покончила с собой девушка из Хабаровска.