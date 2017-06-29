На Камчатке задержали администратора «группы смерти»

Администратор «группы смерти», по чьему заданию чуть не покончила с собой девушка из Хабаровска, задержана в Петропавловске-Камчатском. Об этом в четверг, 29 июня, говорится в пресс-релизе Следственного комитета России (СКР), поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Одной из жертв злоумышленницы стала совершеннолетняя жительница Хабаровска. Подозреваемая, представляясь молодым человеком, втерлась в доверие к девушке и стала играть с ней в смертельную игру. В марте 2017 года по заданию (...) [игры] девушка (чуть не покончила с собой). Трагедию предотвратили сотрудники правоохранительных органов», — говорится в релизе.

По версии следствия, после дистанционной подготовки подозреваемая — жительница Камчатского края — стала администратором «группы смерти». Девушка начала мониторить страницы социальных сетей в поисках потенциальных жертв — ее интересовали подростки, находящиеся в депрессивном состоянии.

«В итоге злоумышленница сформировала базу будущих потенциальных жертв, основываясь на их публикациях в интернете, изобилующих мрачными постами, рисунками, музыкой. Подозреваемая завела несколько аккаунтов под вымышленными именами, стала переписываться с потенциальными жертвами и рассылать приглашения вступить в игру», — пояснили в СКР.

8 июня стало известно, что сотрудники МВД задержали жителя Москвы, являвшегося администратором одной из «групп смерти» в социальных сетях.