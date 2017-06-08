Оперативники МВД задержали администратора одной из «групп смерти»

Сотрудники МВД задержали жителя Москвы, являвшегося администратором одной из «групп смерти» в социальных сетях. Об этом со ссылкой на официального представителя министерства Ирину Волк сообщает ТАСС.

«Задержанным оказался 26-летний житель Москвы. Он пояснил, что являлся администратором так называемой "группы смерти", в которую входили 32 несовершеннолетних. Подозреваемый давал им задания, направленные на причинение вреда своему здоровью, с целью доведения до совершения суицида», — заявила Волк.

По ее словам, личность подозреваемого была установлена в ходе совместной работы оперативников Главного управления уголовного розыска и управления «К» МВД России, а также уголовного розыска и отдела «К» по Челябинской области.

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В свою очередь, официальный представитель следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков сообщил «Ленте.ру», что москвич уже этапирован в Челябинск. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте по обвинению в доведении до самоубийства.

«17 мая из одной из средних школ в больницу была доставлена 14-летняя школьница с диагнозом "отравление". В ходе расследования было установлено, что девочка пыталась покончить собой из-за угроз убийством, которые она получила от неизвестного в переписке через сеть интернет», — рассказал Владимир Шишков. По его словам, врачам удалось спасти несовершеннолетнюю.

Удалось установить личность подозреваемого. Как выяснилось, москвич, вступив в переписку со школьницей, давал ей последовательные задания, готовя к самоубийству. После отказа совершить суицид администратор группы стал угрожать ей убийством.