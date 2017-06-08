Стали известны подробности по делу пойманного администратора «группы смерти»

Предполагаемый администратор «группы смерти» в соцсетях, задержанный полицейскими, угрожал сироте-подростку причинением вреда ее приемной матери, если девушка откажется от намерения покончить с собой. Об этом в четверг, 8 июня, «Ленте.ру» сообщил источник, близкий к следствию.

По словам источника, 26-летний подозреваемый в доведении до самоубийства хорошо изучил личную жизнь своей жертвы и постоянно настаивал на том, чтобы несовершеннолетняя девушка продолжала выполнять его задания. Когда потерпевшая сообщила, что не хочет совершать самоубийство, он начал угрожать ей, что расправиться с женщиной, взявшей ее под опеку. Девушка очень дорожила своей новой матерью и выполнила требования администратора группы.

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О подследственном известно, что он ранее трудился помощником машиниста в столичной подземке.

Ранее сообщалось, что сыщики Главного управления уголовного розыска совместно с Управлением «К» МВД задержали москвича, признавшегося в том, что он является администратором «группы смерти», в которой состояло 32 несовершеннолетних. Подозреваемый давал им задания, направленные на причинение вреда здоровья с целью доведения до самоубийства.

Жертвой администратора стала 14-летняя школьница из Челябинска, доставленная 17 мая в больницу с диагнозом «отравление». В ходе расследования, она рассказала, что состояла в сообществе для самоубийств в соцсети.

