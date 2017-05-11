Администратор «группы смерти» Лис признал вину в доведении до самоубийства

Администратор одной из «групп смерти» в соцсети «ВКонтакте» Филипп Будейкин (псевдоним Филипп Лис) признал вину в подстрекательстве к доведению до самоубийства. Об этом в четверг, 11 мая, пресс-секретарь Октябрьского районного суда Дарья Лебедева сообщила РИА Новости.

«Октябрьский районный суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Филиппу Будейкину до 20 августа. Будейкин признает свою вину, против продления меры не возражал», — сказала Лебедева.

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Будейкин был задержан 15 ноября. Из Солнечногорска его этапировали в Санкт-Петербург, где ему предъявили обвинение по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).

По версии следствия, действия Будейкина повлияли на решение о суициде 15 подростков, которые состояли в различных «группах смерти» во «ВКонтакте» (сообщества в соцсети, где открыто пропагандируют суициды и склоняют к их совершению). Еще пятеро находились в зоне риска, но им удалось избежать смерти.