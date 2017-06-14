Завершилось следствие по делу администратора «группы смерти» Филиппа Лиса

Завершено расследование в отношении администратора одной из «групп смерти» в соцсети «ВКонтакте» Филиппа Будейкина (псевдоним Филипп Лис). Об этом в среду, 14 июня, сообщает Следственный комитет России (СКР).

Материалы дела уже направлены в прокуратуру и в случае утверждения обвинительного заключения поступят в суд.

11 мая стало известно, что Филипп Будейкин признал вину в подстрекательстве к самоубийству.

Будейкин был задержан 15 ноября 2016 года. Из Солнечногорска его этапировали в Санкт-Петербург, где ему предъявили обвинение по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).

Следственные органы установили, что молодой человек через «группы смерти» во «ВКонтакте» подстрекал подростков к суициду с помощью игры. По данным следователей, действия Лиса повлияли на решение 15 подростков совершить самоубийство, еще пятеро находились в зоне риска, однако им удалось избежать смерти.

Будейкин был помещен под стражу в следственный изолятор в петербургской тюрьме «Кресты». В начале февраля врачи психиатрической больницы признали его вменяемым.