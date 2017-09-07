Мужчины рассказали о тайном желании совершить суицид

Благотворительная организация Movember Foundation выпустила три рекламных ролика, рассказывающих о проблеме суицида среди мужчин. Об этом сообщает Mashable.

В преддверии Всемирного дня предотвращения самоубийств, который отмечается 10 сентября, организация опубликовала ролики, которые на первый взгляд кажутся практичными лайфхаками: если смотреть видео без звука, то мужчины просто рассказывают о том, как соорудить удочку или наполнить газовый баллон для гриля.

В конце каждого видео зрителям предлагают вслушаться в то, что говорят герои. Оказывается, что субтитры абсолютно не совпадают с монологами мужчин: герои рассказывают о трудностях, которые они испытывают, и просят помочь избавиться от суицидальных мыслей.

Создатели рекламной кампании призвали разговаривать с мужчинами, кажущимися подавленными. Согласно приведенной компанией статистике, в США женщины чаще совершают попытки суицида, но уровень смертности среди мужчин, которые попробовали покончить с собой, выше.