За склонение к самоубийству разрешили сажать на 15 лет

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за склонение к самоубийству. Об этом сообщается на сайте парламента в пятницу, 21 июля.

Поясняется, что за побуждение к суициду граждан будут отправлять в тюрьму на 5-10 лет (в настоящее время максимум 5 лет). Если при этом погиб несовершеннолетний, беременная женщина или человек, «находящийся в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного», то срок увеличивается до 12 лет (сейчас — до 6 лет), а если два человека и более — до 15 лет.

Что касается организации преступной деятельности с помощью распространения информации о способах самоубийства, то за них грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. За призывы в интернете или СМИ — от 5 до 15 лет.

Как отметил один из авторов законопроекта Василий Пискарев («Единая Россия»), все фракции проголосовали за это единогласно. «Подобное единение подчеркивает острую необходимость принятых мер, главным образом, нацеленных на защиту жизни и здоровья граждан, в том числе и детей, от преступной практики побуждения к суицидам», — пояснил он.

Депутат выразил надежду, что новый закон позволит уменьшить количество «групп смерти» в социальных сетях, а позднее и вовсе от них избавиться. Он подчеркнул, что наказывать нужно не только за непосредственное склонение к самоубийству, но и организацию подобной деятельности. «Должна быть установлена такая же ответственность, как за умышленное убийство», — сказал Пискарев.

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7 июня закон об уголовной ответственности за склонение к суициду, в том числе через сеть, а также за вовлечение детей в смертельно опасные игры был подписан президентом России Владимиром Путиным.

В мае 2016 года «Лента.ру» опубликовала собственное расследование, посвященное подобным пабликам в соцсетях и аресту Филиппа Будейкина, известного под псевдонимом Филипп Лис. По материалам следствия, действия этого молодого человека повлияли на решение 15 подростков лишить себя жизни.