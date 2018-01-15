Орудовавшего 22 года маньяка поймали в Екатеринбурге

Полиция задержала подозреваемого в серии убийств и изнасилований, совершенных в Екатеринбурге в 1992–2014 годы. Об этом в понедельник, 15 января, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает РИА Новости.

«Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления местный житель. Он помещен под стражу. Как выяснилось, мужчина намеревался в ближайшее время покинуть пределы России», — рассказала она.

По данным МВД, преступления совершались в течение 22 лет в разных районах города. «Только за последние восемь лет было опрошено порядка 17 тысяч человек, проведен большой объем экспертных исследований и других мероприятий», — отметила Волк.

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Подозреваемый задержан 11 января в городе Полевском Свердловской области. Местный житель 1970 года рождения, за убийства, изнасилования и разбой был осужден на 15 лет и освободился из мест лишения свободы в 2009 году. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В СК сообщили, что первое преступление было совершено в декабре 1992 года, когда в парке была изнасилована несовершеннолетняя. Задержанного также считают причастным к убийству женщины, совершенному 26 декабря 2009 года. Она пропала в районе железной дороги, когда возвращалась домой с работы. Позже ее тело было найдено с признаками насильственной смерти. В последнем установленном преступном эпизоде подозреваемый ночью 14 сентября 2014 года в кустах у дома попытался изнасиловать жительницу Екатеринбурга, но ей удалось отбиться.

Основная часть преступлений совершалась подозреваемым в районе автомобильных мостов и транспортных развязок Екатеринбурга. Как правило, нападая на своих жертв, злоумышленник их грабил и совершал преступления сексуального характера, угрожая убийством.

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