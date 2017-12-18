Маньяк-насильник времен СССР взялся за старое и попался

В Москве маньяка-рецидивиста, орудовавшего во времена СССР, заподозрили в попытке изнасилования. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник, 18 декабря, телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, в конце июня 2016 года года в Щербинке (Новая Москва) пожилой мужчина напал на 31-летнюю женщину. Угрожая убийством, он завел свою жертву за дом, однако совершить задуманное не смог, так как женщине удалось сбежать.

Подозреваемого — 64-летнего Евгения Кокоткина — задержали несколько месяцев спустя. 15 декабря в отношении него возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). В настоящее время мужчина находится в СИЗО.

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«В последний раз о Кокоткине узнала вся Москва, когда в столице летом 2004 года произошла целая серия изнасилований. Кокоткин нападал на девушек, которых выслеживал рядом с водоемами. Надев камуфляж и вооружившись ножом и пневматическим пистолетом, он подходил к жертвам и требовал предъявить документы», — говорится в сообщении.

После этого мужчина переходил к угрозам и заставлял заняться с ним оральным сексом. По данным СМИ, летом 2004 года Кокоткин стал нападать уже на группы девушек, после чего был пойман с поличным. После ареста выяснилось, что он уже пять раз привлекался к уголовной ответственности.

«В последний раз [Кокоткин] был судим за попытку изнасилования и освободился из мест лишения свободы в 1996 году. После выхода на свободу Евгений Кокоткин на долгое время покончил с криминалом, устроился на работу, женился, обзавелся ребенком, но в середине "нулевых" все же взялся за старое», — отмечает издание.

Свое последнее нападение мужчина совершил уже после выхода из тюрьмы, куда его посадили за серию изнасилований в 2004 году.

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