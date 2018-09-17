Подмосковью предрекли дефицит квартир

Число работающих в Московской области застройщиков сокращается, на местный рынок новостроек выводят все меньше проектов, что в конечном итоге может привести к дефициту первичного жилья в регионе. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как рассказали изданию в компании «БЕСТ-Новострой», с января 2018 года объем находящихся в экспозиции подмосковных новостроек снизился с 3,1 миллиона до 2,8 миллиона квадратных метров. Текущий показатель уже ниже московского на 14 процентов. По данным ЦИАН, сейчас в области продается в общей сложности 56 тысяч новых квартир и апартаментов — на 11 процентов меньше, чем в сентябре 2017-го.

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Эксперты не исключают, что ужесточение законодательства о долевом строительстве (с 1 июля 2019-го привлекать деньги граждан можно будет только через банковские эскроу-счета) приведет к уходу с рынка недвижимости Подмосковья небольших застройщиков — им становится все невыгоднее реализовывать проекты в регионе.

Руководитель аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов заявил «Коммерсанту», что дефицит предложения строящегося жилья в Подмосковье может проявиться в течение пяти лет после того, как будут распроданы все лоты в домах, возведенных по старым правилам.

Ранее, в июле текущего года, аналитики заметили кризисные явления на подмосковном рынке загородного жилья. По их подсчетам, только пять процентов девелоперов, работающих на этом рынке, готовы браться за масштабные проекты. При этом не менее половины всех игроков стремятся как можно быстрее выйти из загородных строек.

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