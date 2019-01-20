Раскрыты доходы продавцов квартир в Москве

Выручка застройщиков Московского региона в 2018-м выросла на 30 процентов, впервые в истории превысив триллион рублей. Об этом свидетельствуют данные ЦИАН, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

По подсчетам аналитиков, продавцы нового жилья в столице и области за год заработали 1,04 триллиона, из них 48 процентов распределено между десятью крупнейшими компаниями.

Наибольший объем средств — 144,5 миллиарда рублей — покупатели в 2018-м потратили на квартиры в Новомосковском округе. На втором месте по суммарной выручке — Западный округ (107,4 миллиарда рублей) и Центральный (95,5 миллиарда).

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В Подмосковье наивысшая покупательская активность отмечена в Ленинском районе — здесь было продано новых квартир на 44,6 миллиарда рублей. Также пользовались популярностью объекты в Красногорском (43,6 миллиарда рублей) и Люберецком (34,3 миллиарда) районах.

Ранее в январе эксперты рынка недвижимости спрогнозировали заметное увеличение цен в столичных новостройках в 2019 году. По их мнению, удорожанию жилья будут способствовать несколько факторов, в первую очередь — реформа долевого строительства. С 1 июля запускается механизм проектного финансирования: застройщики больше не смогут строить на средства дольщиков, из-за чего их расходы возрастут. Следовательно, увеличится и конечная стоимость квадратного метра.

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