Дом
 
Последние новости
В России стали реже выявлять ВИЧ
Еще одна страна захотела покупать Lada
Японский истребитель F-2 упал в море
Мужчина съел два килограмма камней, крышек и монет в попытке успокоиться
Названы лучшие стиральные машины
Продавцы детской порнографии перекочевали из Tor в мессенджеры
В НАТО раскрыли легкий способ манипуляции солдатами
Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность
Ведущий Первого канала отреагировал на заблокированную на YouTube пародию
Новости партнеров

Российские застройщики полюбили цвет болезней

Перейти в «Мою Ленту»

Желтые и оранжевые фасады стали самыми популярными среди российских застройщиков, говорится в материалах строительной компании «Талан», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным экспертов, в 2018 году до 30 процентов новых жилых проектов эконом- и комфорт-класса реализовывались с подобными цветовыми характеристиками. Если раньше желтый и оранжевый цвета можно было встретить преимущественно в северных регионах страны, то сейчас они широко используются застройщиками и в центральной России, Поволжье и на юге.

«В условиях высокой конкуренции и относительно низкой рентабельности застройщики массового жилья начали привлекать клиентов яркими фасадными решениями», — поясняется в предоставленных материалах.

При этом желтый традиционно ассоциируется с болезнями — раньше флаги такого цвета вешали на кораблях, находившихся на карантине, а в России «желтыми домами» до сих пор называют психиатрические лечебницы. Этот цвет также связан с жрицами любви — в дореволюционной России проституткам выдавали «желтые билеты» — свидетельства, в которых описывалось состояние их здоровья.

В «Талане» отмечают, что отечественные застройщики почти не используют для окраски фасадов жилых домов темные оттенки (черный, синий, фиолетовый), а также красный цвет. «Набирают популярность оранжевый, серый и голубой, ну а самыми распространенными являются фасады с использованием спокойных оттенков зеленого, желтого и оттенков оранжевого», — добавляют эксперты.

В 2018 году на территории бывшего завода ЗИЛ в Южном округе Москвы появился «дом-хамелеон» — 14-этажное здание с фасадами, позволяющими воспринимать его то радужно-светлым, то практически черным. Цветовой эффект обеспечивает специальный кирпич, которым облицованы стены объекта.

***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru
Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Предсказан главный цвет 2020 года
Цвет воды в роскошном дорогом отеле разъярил туриста
Объявлен главный цвет 2019 года
Определены главные цвета будущего
Другие материалы рубрики
Дом00:0519 февраля

Кончилась путевка

Россияне смогут остаться в Ялте навсегда. За небольшие деньги
21:1218 февраля

В Москве выявили «золотую тридцатку» квартир

09:5418 февраля

Самую дешевую московскую квартиру нашли в Коптево

14:2918 февраля

Названа минимальная стоимость квартиры с ремонтом в Москве

Дом00:0529 января

Всех подвесят

Необычный транспорт навсегда изменит мегаполисы. Пробки останутся в прошлом
21:2315 февраля

Названы лучшие города России для заработка на коммуналках

12:1619 февраля

Названы самые развитые районы Москвы

10:4618 февраля

Названы самые популярные города для празднования Дня защитника Отечества

Дом00:0618 февраля

«У меня глаз начал дергаться, спать не могла»

Пара из Подмосковья накопила на «сталинку» и столкнулась с ее неприятным прошлым
11:0915 февраля

Риелторы рассказали о тайных сделках с дорогими квартирами в Москве

10:2719 февраля

Обозначены масштабы роста цен на жилье в Москве

11:5114 февраля

В Госдуме заговорили о смерти российских деревень

Россия
«Пациента вылечим, а деньги придется забирать через подлог»
Российский врач о манипуляциях со статистикой, обманах и завышении показателей
«Вытащить человека из депрессии может только любовь»
Россиянин из глубинки лишился конечностей, но стал знаменитым спортсменом и покорил мир
«Преподаватель ожидает секса с молоденькой, а не суда»
Россиянка решила избавить студенток от домогательств и унижений в университетах
«Везде гадят и уезжают»
Зачем китайцы скупают земли в Сибири и чем они раздражают россиян
Российского правозащитника отправили в психбольницу по заявлению мэра
В Петербурге госпитализировали 11 школьников после пробы на туберкулез
Российские священники возмутились бутылкой водки в форме часовни
Все материалы
Мир
Сергей Лавров, министр иностранных дел РоссииНовый мировой беспорядок
Хаос и своенравие России: что обсуждали в Мюнхене главные политики мира
Японский истребитель F-2 упал в море
В НАТО раскрыли легкий способ манипуляции солдатами
Российское посольство обвинило Украину во вмешательстве в дела США
Россия организовала слежку за американским эсминцем в Черном море
«Угроза не исчезла»
 
«Китайцы шли цепями на пулеметы»
40 лет назад началась война главных коммунистических держав Азии. СССР остался не у дел
Все материалы
Бывший СССР
Цена Союза
Белоруссия 20 лет объединяется с Россией. На это потрачены миллиарды, но результата нет
На Украине объявили в розыск заподозренного в уничтожении Boeing «офицера ГРУ»
МИД призвал Запад «одернуть» украинских политиков
Украина нашла российскую пропаганду в книгах о грузинской кухне и саморазвитии
На Украине приготовились к силовому вмешательству России в выборы
Украина взяла курс на ЕС и НАТО
В Туркмении начали массово лишать женщин водительских прав
Все материалы
Экономика
До последнего вздоха
Эти компании рассчитывают на вашу скорую смерть. Она принесет им миллионы
Названы лучшие стиральные машины
Еще одна страна захотела покупать Lada
Россияне отказались поверить в честный бизнес в стране
Власти решили ввести новый налог раньше срока
Реальные доходы россиян снова упали
За арестованного в Москве инвестора из США заступились на высшем уровне
Все материалы
Силовые структуры
«Полковник Квачков к бою готов!»
Он первым в России сел за вооруженный мятеж. А теперь выходит на волю: интервью Квачкова
«Надо убивать!»
Главный киллер России создал секту безжалостных убийц. Его «братья» ликвидировали 60 человек
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Российские полицейские заработали миллионы рублей на проституции
Убитый в Дагестане боевик с подпольным арсеналом оказался бывшим зеком
Трое бывших полицейских сели за пытки россиянина кипятком
Подростки-грабители избили полицейского в Москве
Все материалы
Наука и техника
Атомный поезд
Что станет с Россией после ядерной войны и как в ней выжить — «Метро: Исход»
Охота крепкая
Россия создает самый тяжелый ударный беспилотник. Что о нем известно?
Откатал свое
Он был лучшим исследователем Марса, но погиб в песчаной буре. История Opportunity
Раскрыта одна из тайн появления Стоунхенджа
Создан новый способ борьбы с преждевременным старением
В сети восхитились суперлунием
Названа неожиданная причина потери зрения
Все материалы
Спорт
Скрытая угроза
Эта девочка стала чемпионкой США в 13 лет. Ее называют новой Загитовой
Дуэль на световых мечах стала официальным видом спорта во Франции
Фрэнсис Нганну и Кейн ВеласкесСлавная охота
Африканский Хищник нокаутировал легенду UFC за 26 секунд
Неймар рассказал о двух днях в слезах
Российский лыжник Устюгов «переболел» и отказался бороться за олимпийское золото
Хореограф Загитовой описал стиль работы Тутберидзе
Жена Аршавина донесла на него в ФСБ
Все материалы
Культура
«80 процентов населения Земли — идиоты»
Андрей Макаревич о хождении во власть, спасении народа и говне
«Я пришел на дискотеку, чтобы снять тебя и стресс»
Россию захватывают хиты про наркотики и рейвы под музыку 1990-х
Взятие Берлина
Еврейский лауреат, американские уродцы и бразильский мессия: лучшие фильмы Берлинале-2019
Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность
В Киеве предложили отказаться от «Евровидения» из-за России
Умер режиссер фильма «Пядь земли»
Кэмерон пообещал «эмоциональные американские горки» в продолжении «Аватара»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Обречены вечно стоять в очереди в гигантскую кассу»
Демоны панелек из фантастической России в работах цифрового художника
В сети перечислили самые раздражающие жесты внимания
Ведущий Первого канала отреагировал на заблокированную на YouTube пародию
Дудю указали на речевые ошибки
В сети посетовали на «культуру завоевания» женщин и обсудили назойливых ухажеров
Известный украинский журналист назвал российские шоу предметом зависти Геббельса
Клиника Елены Малышевой оскандалилась из-за пластической хирургии
Все материалы
Ценности
Немецкий бунтарь
Лагерфельд презирал русских мужчин и любил кошек. А женщины обожали его вещи
Вероятной наследницей состояния Лагерфельда оказалась кошка
Карл ЛагерфельдКарл Великий
Он изменил мир моды и стал легендой: умер дизайнер Лагерфельд
Восточная война
Музей невинности, озера и калорийная еда: что искать в главных городах Турции
Ким Кардашьян заподозрили в сомнительном заработке
Вячеслав Зайцев оценил заслуги Карла Лагерфельда
Карлу Лагерфельду нашли замену
Все материалы
Путешествия
«Не мочитесь по углам!»
Сыр, поезда и вода по колено. Чем Переславль-Залесский влечет москвичей
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Вы можете почувствовать себя опустошенными»
История россиянки, получившей работу мечты и объездившей 25 стран за год
Туристов накрыло мощной лавиной в Альпах
Пассажир просидел в трусах 12 часов полета и стал посмешищем
Веревочный мост с туристами рухнул в Китае
В аэропорту Рима вспыхнул пожар
Все материалы
Из жизни
Без лица
Эти люди обливались кислотой и бежали из страны, чтобы исчезнуть. Этого оказалось мало
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
«Страх катастроф толкает нас к вере в ведьм»
Цыгане совместили магию и технологии. Получилось дико, но выгодно
Мужчина съел два килограмма камней, крышек и монет в попытке успокоиться
Зыбучий песок засосал американца
Редчайшего черного пингвина запечатлели на камеру
Все материалы
Kia для богатых
Чем расстроил и чем приятно удивил представительский седан Kia K900 за четыре миллиона?
Волга: возвращение
Спустя 55 лет Волги снова приняли участие в ралли Монте-Карло — атмосферный фоторепортаж
$50 000 за шиномонтаж, сэр!
Сколько стоит обслуживать культовый суперкар McLaren F1?
Тест нового Мерседеса GLE
Теперь мы знаем, какими будут автомобили Mercedes-Benz в следующие семь лет
Уникальную лемановскую «Мазду» нашли спустя 35 лет
Subaru привезет в Женеву «адреналиновый» кроссовер
Покрышки спортпрототипа Porsche 919 Hybrid пустили на виниловые пластинки
Все материалы
Дом
Кончилась путевка
Россияне смогут остаться в Ялте навсегда. За небольшие деньги
Без огней, небоскребов и людей
Европеец переплыл океан и увидел другую Америку
«У меня глаз начал дергаться, спать не могла»
Пара из Подмосковья накопила на «сталинку» и столкнулась с ее неприятным прошлым
В Москве выявили «золотую тридцатку» квартир
Российские застройщики полюбили цвет болезней
Названа минимальная стоимость квартиры с ремонтом в Москве
Названы самые развитые районы Москвы
Все материалы