Объявлен главный цвет 2019 года

Международный исследовательский институт Pantone выбрал главный цвет 2019 года. Об этом компания объявила на официальном сайте и в своем Instagram-аккаунте в четверг, 6 декабря.

Цветом года выбран оттенок Pantone 16-1546 Living Coral, или «живой коралловый».

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«Символизирующий внутреннюю потребность в оптимизме и радостных достижениях, "живой коралловый" воплощает в себе нашу жажду игривого самовыражения», — рассказали о цвете администраторы Instagram-аккаунта.

Американская компания Pantone в середине XX века разработала стандартизированную систему подбора цвета, в которой используется цифровая индикация. Образцы цветов регулярно выпускаются в специальных каталогах.

В октябре тренд-бюро в области моды Trendstop проанализировало последние показы ведущих мировых брендов и выявило главные цвета сезона весна-лето 2019. Эксперты обратили внимание на то, что большинство коллекций представлены в натуральных, «природных» оттенках.

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