Определены главные цвета будущего

Тренд-бюро в области моды Trendstop проанализировало показы ведущих мировых брендов и выявило главные цвета сезона весна-лето 2020 на рынке мужской одежды. Своими прогнозами бюро поделилось с изданием Fashion United.

Эксперты обратили внимание, что большинство коллекций представлены в спокойных, пастельных или темных тонах. Trendstop разбил их на три категории.

В первую группу — Fashion Forward Cores («передовые базовые») — вошли приглушенные оттенки желтого и оранжевого. Стилисты советуют использовать эти цвета для создания однотонных образов.

Вторая категория получила название Whitened Pastels («выбеленные пастельные»). В нее попали светлые тона розового и зеленого. Эти цвета подходят для вещей из трикотажа, технологичных тканей и легкой летней одежды.

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В третью категорию вошли Black Wash Darks («вымытые черные»): темные оттенки синего и зеленого, а также бордовый цвет. Их Trendstop рекомендует носить в матовой отделке.

Ранее в ноябре американскую супермодель Беллу Хадид сфотографировали в одежде темного оливкового цвета. Модные эксперты заявили, что девушка проигнорировала самые модные оттенки осени 2018 года и задала новый цветовой тренд.

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