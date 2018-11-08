Неожиданный цвет стал новым трендом

Американскую супермодель Беллу Хадид сфотографировали в одежде темного оливкового цвета. Фотография появилась на сайте Vogue в четверг, 8 ноября.

По информации издания, модель направлялась в манхеттенский офис бренда нижнего белья Victoria’s Secret на финальную примерку костюмов перед вечерним показом. На Хадид были вельветовые брюки и куртка-бомбер, а также массивные ботинки Dr. Martens на каблуках и шнуровке.

Белла Хадид Фото: BACKGRID / Legion-media.ru

Модные эксперты заявили, что девушка проигнорировала самые модные оттенки осени 2018 года и задала новый цветовой тренд.

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В октябре тренд-бюро в области моды Trendstop проанализировало последние показы ведущих мировых брендов и выявило главные цвета сезона весна-лето 2019. Специалисты обратили внимание, что большинство коллекций представлены в натуральных «природных» оттенках.

В сентябре американскую супермодель и участницу реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер сфотографировали в монохромном ярко-желтом костюме. После ее появления в Нью-Йорке эксперты назвали канареечный оттенок одним из главных цветов осени 2018 года.

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