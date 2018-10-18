Объявлены главные цвета 2019 года

Тренд-бюро в области моды Trendstop проанализировало последние показы ведущих мировых брендов и выявило главные цвета сезона весна-лето 2019. Своими прогнозами бюро поделилось с изданием Fashion United.

Эксперты обратили внимание, что большинство коллекций представлены в натуральных, «природных» оттенках. Trendstop разбил их на три категории.

В первую группу — heated desert tones («жаркие тона пустыни») — вошли теплые цвета: терракотовый, приглушенный коричневый и цвет выжженной глины. Стилисты советуют комбинировать их между собой или отдавать предпочтение однотонным комплектам.

Вторая категория получила название сontemporary cores («ключевые современные»). В нее попали цвет шалфея, классические голубой и розовый. Одежду этих цветов порекомендовали дополнить серыми или бежевыми аксессуарами.

В третью категорию вошли сhalky brights («оттенки ярких мелков»), или приглушенные неоновые оттенки. Поскольку каждый цвет в этой палитре достаточно интенсивен, Trendstop советует отдавать предпочтение монохромной одежде.

Материалы по теме Все оттенки денег Кто заставляет людей носить одежду одинакового цвета

В сентябре американскую супермодель и участницу реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер сфотографировали в монохромном ярко-желтом костюме. После ее появления в Нью-Йорке модные эксперты назвали канареечный оттенок следующим главным цветом осени 2018 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!