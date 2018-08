Неожиданный цвет стал новым трендом года

На смену популярным в 2018 году millennial pink («миллениальному» розовому), gen-z yellow (желтому «поколения z»), melodramatic purple («мелодраматическому» фиолетовому) и safe orange («безопасному» оранжевому) пришел новый цвет. Об этом сообщает Fashionista.

Им стал кислотно-лаймовый оттенок, который получил название slime green. Более 11 тысяч фотографий знаменитостей и популярных блогеров уже опубликовано в Instagram с хэш-тегом #slimegreen.

Многие показали зеленую неоновую одежду. В их числе оказались телезвезда Ким Кардашьян и фэшн-блогеры Риз Блатштейн (Reese Blutstein) и Мишель Салем (Michelle Salem).

Другие — певица SZA и близнецы Simi & Haze — даже перекрасили волосы в модный оттенок.

Ранее в августе уже отмечалось, что одежда популярных в 1980-х неоновых оттенков начала привлекать знаменитостей. Поклонницами таких цветов стали американская супермодель Белла Хадид, бывшая участница реалити-шоу The Only Way Is Essex Кейт Райт, сестры Ким Кардашьян, Хлои Кардашьян и Кайли Дженнер.

Однако до этого, в июле, главным трендом были названы спокойные естественные оттенки Земли (Earth colors) или коричневые оттенки, такие как бежевый, шоколадный, цвет виски и корицы.

