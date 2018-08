Из прошлого вернулся еще один тренд в одежде

Одежда ярких неоновых оттенков, популярных в 1980-х годах, вновь завоевала внимание знаменитостей. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, кислотные желтый, оранжевый, зеленый и розовый цвета стали особенно популярны в 2018 году.

Так, поклонницей желтого оказалась американская супермодель Белла Хадид.

Публикация от 🦋 (@bellahadid) 23 Июн 2018 в 7:50 PDT

Телезвезда Ким Кардашьян показала поклонникам кислотно-розовый купальник.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 15 Апр 2018 в 9:48 PDT

Бывшая участница реалити-шоу The Only Way Is Essex Кейт Райт несколько раз публиковала снимки в оранжевом спортивном костюме.

Публикация от Kate Wright (@xkatiewright) 8 Фев 2018 в 4:32 PST

Любительницей оранжевого стала и Хлои Кардашьян.

Публикация от Khloé (@khloekardashian) 4 Июл 2018 в 9:59 PDT

Лаймовый цвет предпочли ее сестра Кайли Дженнер вместе с британской певицей Ритой Орой.

Публикация от Kylie (@kyliejenner) 22 Июн 2018 в 11:15 PDT

Публикация от RITA ORA (@ritaora) 16 Июн 2018 в 8:22 PDT

В июле сообщалось, что миди-юбка с леопардовым принтом австралийского бренда Realisation Par стала одной из самых популярных вещей лета 2018 года. Юбку под названием Naomi skirt моментально раскупали, как только компания объявляла о новом поступлении в своем Instagram.

