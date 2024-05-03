В США заявили о неготовности Украины к наступлению России

Hill: Украина была не готова к наступлению России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) были застигнуты врасплох маневрами российской армии. Такое мнение выразил обозреватель американского издания Hill Патрик Дреннан.

По его словам, после провала контрнаступления ВСУ в 2023 году украинские военные не были готовы к атакам, а их оборонительные линии поредели. Также российские военные наладили логистику и техническое оснащение, позволяющее в том числе выводить из строя беспилотники противника.

Ранее издание Die Welt подробно рассказало о российском ТОС-3 «Дракон», охарактеризовав его как «ужасное». Отмечается, что он используется для наступления, ему не способны противостоять даже бункеры, а один залп способен превратить в руины сразу несколько городских кварталов.