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05:07, 3 мая 2024Интернет и СМИ

В США заявили о неготовности Украины к наступлению России

Hill: Украина была не готова к наступлению России
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) были застигнуты врасплох маневрами российской армии. Такое мнение выразил обозреватель американского издания Hill Патрик Дреннан.

По его словам, после провала контрнаступления ВСУ в 2023 году украинские военные не были готовы к атакам, а их оборонительные линии поредели. Также российские военные наладили логистику и техническое оснащение, позволяющее в том числе выводить из строя беспилотники противника.

Ранее издание Die Welt подробно рассказало о российском ТОС-3 «Дракон», охарактеризовав его как «ужасное». Отмечается, что он используется для наступления, ему не способны противостоять даже бункеры, а один залп способен превратить в руины сразу несколько городских кварталов.

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      Евгений Силаев
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