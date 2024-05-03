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04:56, 3 мая 2024Наука и техника

На Западе описали новое «ужасное» российское оружие для прорыва

Die Welt: новое «ужасное» оружие РФ ТОС-3 «Дракон» превращает кварталы в руины

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

В то время, как Киев вынужден делать упор на оборону, Россия разрабатывает новое оружие для прорыва. Таким мнением поделилось издание Die Welt, подробно описав возможности нового российского ТОС-3 «Дракон», охарактеризовав его как «ужасное».

Появившийся впервые прототип огнеметной системы ТОС-3 впечатляет тем, что каждая его пусковая установка может запускать ракеты с термобарическими боеголовками большой разрушительной силы. Как отметили в издании, «Дракон» — это оружие прорыва, ему не способны противостоять даже бункеры, а один залп способен превратить в руины сразу несколько городских кварталов.

Также указано, что, в отличие от ТОС-1 «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка», модификация ракетной установки ТОС-3 позволяет ей быть неуязвимой для FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку она может выпускать ракеты на расстояние до 15 километров.

Ранее издание «Армейский стандарт» сообщало, что «Дракон», вероятно, сможет работать без транспортно-заряжающей машины, что повысит эффективность его применения. Кроме того, снижение в боевом модуле числа снарядов с термобарической или зажигательной боевой частью приведет к увеличению их мощности и дальности применения.

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      Александра Синицына
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