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05:30, 3 мая 2024Путешествия

Тревел-блогер раскрыл истинное отношение китайцев к россиянам

Фото: Nuno Alberto / Unsplash

Российский тревел-блогер раскрыл истинное отношение жителей Китая к русским. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации подчеркнул, что вопрос становится все более актуальным в контексте современных геополитических событий и динамики отношений между странами.

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Путешественник заявил, что за почти год жизни в азиатской республике он столкнулся с разными мнениями. Многие китайцы высоко ценили Россию, ее жителей и президента Владимира Путина, рассматривая его, как сильного лидера. Некоторые жители КНР также до сих пор помнят, как им помогал Советский Союз и что у государств было общее коммунистическое прошлое.

Блогер отметил, что правители в Китае действуют рассудительно и стремятся извлечь выгоду из любых возможностей, к примеру, из российских природных ресурсов.

Ранее другая российская тревел-блогерша побывала в Китае и назвала местные предметы гордости, которые ее соотечественникам показались бы стыдными. В первую очередь она обратила внимание на беспорядок, который китайцы оставляют на столах после приема пищи.

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      Фариза Бацазова
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