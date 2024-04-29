Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:03, 29 апреля 2024Путешествия

Блогерша назвала стыдные для россиян предметы гордости в Китае

Фото: Pak Yiu / Reuters

Российская тревел-блогерша побывала в Китае и назвала местные предметы гордости, которые ее соотечественникам показались бы стыдными. Своей историей она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Первая особенность, на которую обратила внимание автор публикации, — беспорядок, который оставляют на столах китайцы после еды. «Пока весь мир стремится к тому, чтобы не выбрасывать еду, популяризирует осознанность в потреблении продуктов, китайцы делают все наоборот и гордятся этим», — удивилась россиянка, пояснив, что таким образом жители Поднебесной демонстрируют свой достаток.

Блогерша отметила, что в России оставлять недоеденные блюда и тем более беспорядок — это признак дурного воспитания и неуважения к тому, кто готовил.

Второй странный с точки зрения россиян предмет гордости китайцев, о котором написала автор, — размер зарплаты. По ее словам, они любят хвастаться своими доходами и материальными благами.

«Познакомилась с молодым китайцем, обменялись с ним контактами в WeChat. Вместо того чтобы рассказывать мне о своих интересах, он сразу начал говорить о том, какая у него должность, зарплата, сколько квартир, какие из них в кредите. Показал свое рабочее место и машину, на которой ездит», — поразилась путешественница.

Материалы по теме:
«У нас у всех психотравма» Китай оправился после пандемии и начал принимать туристов. Как ковид навсегда изменил страну?
«У нас у всех психотравма»Китай оправился после пандемии и начал принимать туристов. Как ковид навсегда изменил страну?
8 июня 2023
Китай иногда способен шокировать туристов. К чему нужно быть готовым и почему пляжный отдых там может приятно удивить?
Китай иногда способен шокировать туристов.К чему нужно быть готовым и почему пляжный отдых там может приятно удивить?
22 декабря 2023

Она пояснила, что в Китае принято так делать, потому что мужчин в стране больше, чем женщин, и из-за этого китаянки при первом знакомстве сразу же задают вопросы о наличии у потенциального мужа денег. Кроме того, россиянка рассказала, что в Китае распространены браки по расчету.

«У нас стыдно говорить, что девушка вышла замуж по расчету. Выбрала себе мужа не потому, что он человек хороший, или из-за высокой любви, а потому, что он соответствует по доходам и уровню жизни», — подчеркнула она.

Еще один необычный предмет гордости в Китае — иностранцы в качестве домашнего персонала. «Китайцы берут на работу русских, украинцев, канадцев и других людей. Главное, чтобы лицо было не азиатское», — поделилась блогерша.

Помимо этого, автора поразила привычка китайцев «справлять естественные нужды» без стеснения, а также мужчины с лишним весом, которые ходят по улицам с оголенными животами, таким образом показывая, что у них есть деньги на еду.

Ранее эта же тревел-блогерша перечислила любимые блюда китайцев. По ее словам, пищей в этой стране считается «практически все, что не навредит тебе и другим».

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Жерара Депардье взяли под стражу в Париже. Десятки женщин обвиняли его в домогательствах и насилии

      Россиян предупредили о подорожании одного вида алкогольной продукции с 1 мая

      В Финляндии запросили поддержку Frontex на границе с Россией

      ВСУ нанесли 40 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки

      В Великобритании призвали к худому миру России с Украиной

      Блогерша назвала стыдные для россиян предметы гордости в Китае

      На северо-востоке Украины и в Полтавской области прогремели взрывы

      На Украине сообщили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры

      Россиянка завернулась в саван и легла в гроб у детского тетра

      В Литве призвали ЕС заняться вопросом возвращения военнообязанных на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше