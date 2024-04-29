Блогерша назвала стыдные для россиян предметы гордости в Китае

Российская тревел-блогерша побывала в Китае и назвала местные предметы гордости, которые ее соотечественникам показались бы стыдными. Своей историей она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Первая особенность, на которую обратила внимание автор публикации, — беспорядок, который оставляют на столах китайцы после еды. «Пока весь мир стремится к тому, чтобы не выбрасывать еду, популяризирует осознанность в потреблении продуктов, китайцы делают все наоборот и гордятся этим», — удивилась россиянка, пояснив, что таким образом жители Поднебесной демонстрируют свой достаток.

Блогерша отметила, что в России оставлять недоеденные блюда и тем более беспорядок — это признак дурного воспитания и неуважения к тому, кто готовил.

Второй странный с точки зрения россиян предмет гордости китайцев, о котором написала автор, — размер зарплаты. По ее словам, они любят хвастаться своими доходами и материальными благами.

«Познакомилась с молодым китайцем, обменялись с ним контактами в WeChat. Вместо того чтобы рассказывать мне о своих интересах, он сразу начал говорить о том, какая у него должность, зарплата, сколько квартир, какие из них в кредите. Показал свое рабочее место и машину, на которой ездит», — поразилась путешественница.

Она пояснила, что в Китае принято так делать, потому что мужчин в стране больше, чем женщин, и из-за этого китаянки при первом знакомстве сразу же задают вопросы о наличии у потенциального мужа денег. Кроме того, россиянка рассказала, что в Китае распространены браки по расчету.

«У нас стыдно говорить, что девушка вышла замуж по расчету. Выбрала себе мужа не потому, что он человек хороший, или из-за высокой любви, а потому, что он соответствует по доходам и уровню жизни», — подчеркнула она.

Еще один необычный предмет гордости в Китае — иностранцы в качестве домашнего персонала. «Китайцы берут на работу русских, украинцев, канадцев и других людей. Главное, чтобы лицо было не азиатское», — поделилась блогерша.

Помимо этого, автора поразила привычка китайцев «справлять естественные нужды» без стеснения, а также мужчины с лишним весом, которые ходят по улицам с оголенными животами, таким образом показывая, что у них есть деньги на еду.

Ранее эта же тревел-блогерша перечислила любимые блюда китайцев. По ее словам, пищей в этой стране считается «практически все, что не навредит тебе и другим».