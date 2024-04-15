Россиянка побывала в Китае и описала местную кухню фразой «едят все, что видят»

Российская тревел-блогерша побывала в Китае и перечислила любимые блюда местных жителей. Своей историей она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

«Китайцы едят все, что видят, пищей здесь считается практически все, что не навредит тебе и другим. О китайской кухне можно говорить вечно, потому что в Китае самый настоящий культ еды», — такими фразами описала автор публикации местную кухню.

По словам россиянки, в поездке она столкнулась с трудностями: на картинках в меню все выглядело сочно и аппетитно, а приносили блюда, которые невозможно было есть. Один из любимых китайских деликатесов, о котором написала блогерша, — куриные лапы.

«За этими самыми хрящиками выстраиваются очереди в магазинах и на рынках. За все время пребывания в Китае мне ни разу не захотелось их съесть, а вот китайцы уплетают их за обе щеки», — удивилась путешественница.

Еще одно блюдо, которое ее поразило, — суп и горячее из требухи. «Не знаю, как вы, а мне даже смотреть тошно. Зато китайцы в восторге!» — рассказала россиянка.

Кроме того, блогерша отметила, что жители Китая любят есть субпродукты, черный тофу, который называют вонючим из-за специфического запаха, личинки с начинкой и под разными соусами, свиные головы, а также вяленых и сушеных уток.

Ранее эта же путешественница назвала несколько особенностей жизни в Китае, которым завидует. В частности, она призналась, что чувствовала себя в полной безопасности из-за большого количества камер видеонаблюдения.