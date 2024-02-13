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07:30, 13 февраля 2024Путешествия

Россиянка побывала в Китае и позавидовала нескольким особенностям этой страны

Фото: Skull Kat / Unsplash

Российская тревел-блогерша побывала в Китае и перечислила несколько особенностей страны, которым завидует. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

По словам путешественницы, в Китае на каждом шагу установлены камеры видеонаблюдения. Поначалу блогерша переживала, что будет чувствовать себя некомфортно из-за постоянно слежки, однако опасения не оправдались. «Единственное чувство, которое они у меня вызывали — это чувство полной безопасности, которое я не испытываю даже дома, в России», — объяснила она.

Туристка добавила, что еще одно достоинство Китая — это отсутствие наличной оплаты. Местные используют для покупок только онлайн-кошельки. «Эта система оплаты по QR-коду очень похоа на нашу по СБП. Думаю, что мы как раз "позаимствовали" ее у китайцев», — посчитала путешественница.

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Кроме того, к плюсам жизни в Поднебесной она отнесла политику «закрытости» страны. «Когда я ехала в Китай, то правда думала, что жизнь у китайцев сущий ад. Живут бедняги в закрытом государстве без доступа к мировому интернету и возможностям, которые есть у всех остальных людей в мире», — объяснила она.

Однако блогерша была удивлена, узнав, что такая система помогла Китаю развить собственные технологии.

Ранее эта же путешественница зашла в русский магазин в Пекине и призналась, что была в шоке от увиденного. Она удивилась, что китайцы выстраиваются в очередь, чтобы купить колбасу отечественного производства.

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      Зарина Дзагоева
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