Россиянка зашла в русский магазин в Китае и описала эмоции фразой «была в шоке»

Российская тревел-блогерша побывала в Китае, зашла в русский магазин в Пекине и призналась, что была в шоке от увиденного. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Путешественница удивилась, что китайцы выстраиваются в очередь, чтобы купить колбасу отечественного производства. «Ладно бы я увидела необычную, например, из конины или оленины, то, возможно, не испытала такого шока, так как нашла объяснение Но непонятно, зачем им русская колбаса, когда и своей продукции огромный выбор?» — задалась вопросом россиянка.

Кроме того, ее поразили местные жители, которые покупали сухое и ультрапастеризованное молоко, пиво, сладости, соленья и консервы из России. По словам блогерши, пиво в магазине продавали за 300 рублей, печенье — за 260 рублей, пряники — за 390 рублей, а имитированную икру — по цене настоящей (от 900 до 1200 рублей).

«Вот это наживаются хитрые китайцы на своих соотечественниках!» — возмутилась автор публикации.

Ранее тревел-блогер зашел в магазин duty free на границе России и Абхазии и удивился цене отечественной водки. Он рассказал, что пол-литровую бутылку алкоголя продавали по цене 1,7 евро (около 165 рублей).

