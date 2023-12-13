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09:05, 13 декабря 2023Путешествия

Россиянин удивился цене водки в магазине duty free на абхазской границе

Фото: Unsplash

Тревел-блогер зашел в магазин duty free на границе России и Абхазии и удивился цене отечественной водки. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием «Без самолетов» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что сначала его внимание привлек стеллаж с водкой от известного шведского производителя. По его словам, пол-литровую бутылку предлагалось купить за 8,8 евро (около 857 рублей).

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Россиянин заметил, что датская водка стоила чуть дешевле — 10,4 евро (около 1 тысячи рублей) за литр. Самой дешевой оказалась эстонская водка — 2,9 евро (около 280 рублей) за бутылку емкостью 0,5 литра.

Блогер признался, что он приятно удивился, обнаружив на верхней полке пол-литровую бутылку водки российского производства по цене 1,7 евро (около 165 рублей).

«В наших магазинах такая же бутылка продается примерно за 280 рублей. Получается, что примерно 40 процентов в стоимости водки в России составляют различные налоги и акцизы», — заключил путешественник.

Ранее этот же тревел-блогер поужинал в одном из ресторанов Тбилиси и поразился выставленному счету. Россиянин рассказал, что ужин ему обошелся ему в 48,64 лари (около 1655 рублей).

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      Марина Черняк
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