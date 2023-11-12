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14:41, 12 ноября 2023Путешествия

Россиянин поужинал в ресторане Грузии и «впал в ступор» при получении счета

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский турист поужинал в одном из ресторанов Тбилиси и признался, что поразился выставленному счету. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием «Без самолетов» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что он выбрал заведение на окраине столицы Грузии, рядом со своим отелем. По словам туриста, в предыдущих поездках он заказывал еду, не заглядывая в меню, так как знал любимые блюда, и платил максимум 500 рублей.

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В этот раз россиянин решил поступить так же и попросил принести ему одно из самых популярных и дешевых грузинских блюд — пхали, 12 небольших хинкали и бокал пива. Путешественник написал, что он впал в ступор при получении счета за ужин.

«48,64 лари (около 1655 рублей)! И это за ужин на одного человека на окраине Тбилиси. Конечно, прилично увеличивает счет плата за обслуживание (в этом ресторане она составляет 15 процентов). Но даже без этого платежа пришлось бы заплатить 42,3 лари (около 1440 рублей)», — удивился автор, добавив, что о дешевой Грузии туристам можно забыть.

Ранее другая российская туристка побывала в Грузии и рассказала, что отдых за 85 тысяч рублей ее разочаровал. Женщина приехала в Батуми и пожаловалась, что она «попала в 1990-е, которые видела в фильмах».

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      Марина Черняк
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