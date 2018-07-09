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Юбка с принтом из прошлого стала популярной летней вещью

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Миди-юбка с леопардовым принтом австралийского бренда Realisation Par стала одной из самых популярных вещей лета 2018 года, сообщает Independent.

По данным издания, юбка под названием Naomi skirt моментально раскупалась, как только компания объявляла о новом поступлении в своем Instagram. На данный момент она также распродана, однако Realisation Par обещала возобновить продажу в середине июля.

Тренд поддержали и известные в соцсетях модные инфлюенсеры. Среди них оказались основательница блога Man Repeller, на который подписаны два миллиона человек, Леандра Медин и бьюти-блогер Люси Уильямс.

Юбка Naomi skirt будет доступна на сайте бренда по цене 180 долларов.

В апреле шляпа-панамка из 80-х и 90-х годов прошлого века снова стала трендом, который в своих последних коллекциях поддержали как люксовые бренды, так и производители одежды масс-маркет. На показах головной убор был представлен в разных цветах и текстурах: от леопардового принта до джинсы и искусственной кожи.

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