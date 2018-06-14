Названа самая популярная в Instagram летняя вещь

Огромная соломенная шляпа французского модельера Симона Порт Жакмю стала самой популярной в Instagram вещью летнего сезона 2018 года, отмечает издание Fashionista.

Головной убор под названием Le Grand Chapeau Bomba, защищающий от солнечных лучей практически все тело целиком, стал трендом как у знаменитостей, так и у их поклонниц. Многие из них опубликовали фотографии в шляпе в своих Instagram-аккаунтах.

Среди них оказалась американская супермодель Белла Хадид.

Публикация от 🦋 (@bellahadid) 6 Июн 2018 в 4:02 PDT

Модные блогеры Дэнни Элиас (Denni Elias) и Эванжели Смирниотаки (Evangelie Smyrniotaki) также сфотографировались в соломенной шляпе с широкими полями.

Публикация от Denni Elias (@dennielias) 12 Июн 2018 в 1:51 PDT

Публикация от Evangelie Smyrniotaki (@styleheroine) 12 Июн 2018 в 12:06 PDT

Фотограф Петя Шаламанова (Petya Shalamanova) опубликовала сразу несколько снимков в шляпе.

Публикация от Dimi11 (@shalamanova) 10 Июн 2018 в 9:53 PDT

Тенденцию поддержала и российская модель Татьяна Корсакова.

Публикация от Tatiana Korsakova (@tati_vk) 9 Июн 2018 в 12:14 PDT

Соломенная шляпа Jacquemus доступна по цене 770 долларов.

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