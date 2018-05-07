Национальный русский головной убор получил мировое признание

Итальянский модный дом Prada представил новую круизную коллекцию Prada Resort 2019, вдохновленную 1990-ми годами. Об этом сообщает Fashionista.

На показе, который прошел в штаб-квартире компании в Нью-Йорке 4 мая, были продемонстрированы мини- и макси-юбки с пестрыми колготками, платья и брючные костюмы с броскими оптическими принтами и плащи-тренчи свободного кроя. Многие модели вышли на подиум в шапках-ушанках с разными вариантами расцветок: от ярких и узорчатых до однотонных черных.

Фото: @prada 1 /2

Коллекцию дополнили неоновые аксессуары и разноцветные туфли с тупым мыском.

Prada — итальянская фирма, специализирующаяся на производстве модной одежды, обуви и аксессуаров. Компания была основана в Милане в 1913 году.

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В апреле шляпа-панамка из 90-х снова стала трендом, который в своих последних коллекциях поддержали как люксовые бренды, так и производители одежды масс-маркет. Впервые в 2018 году панамку заметили на неделе мужской моды в Париже, когда аксессуар продемонстрировали сразу несколько компаний, в числе которых оказались Chanel, Burberry, а также коллаборация британского дизайнера Джонатана Андерсона с японским брендом Uniqlo.

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