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05:35, 3 мая 2024Россия

Защищавший Ефремова адвокат прокомментировал свое ранение в зоне СВО

Адвокат Пашаев заявил, что не помнит момент ранения на СВО и не может двигаться
СюжетДТП в Москве:

Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Скандальный адвокат, защищавший актера Михаила Ефремова по делу об аварии, Эльман Пашаев заявил, что не помнит момент получения ранения в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил в беседе с изданием «StarHit».

«Не помню момент взрыва. Двигаться не могу. Тяжело. Еще операция была в госпитале», — прокомментировал случившееся Пашаев.

Издание отмечает, что сейчас адвокат находится в госпитале и говорит с трудом. Его жена отметила, что восстановление займет около месяца.

Ранее стало известно, что Пашаев, защищавший в суде актера Михаила Ефремова после резонансного ДТП в Москве, в результате тяжелого ранения, полученного в зоне специальной военной операции (СВО), потерял способность ходить. Отмечалось, что его доставили из Макеевки Донецкой народной республики (ДНР) в одну из столичных клиник. У него диагностировали ранение ноги и контузию.

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      Евгений Силаев
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