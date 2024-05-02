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14:58, 2 мая 2024Россия

Защищавший Ефремова скандальный адвокат перестал ходить после ранения на СВО

Shot: экс-адвокат Пашаев перестал ходить после тяжелого ранения в зоне СВО
СюжетДТП в Москве:

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Скандальный российский юрист Эльман Пашаев, защищавший в суде актера Михаила Ефремова после резонансного ДТП в Москве, в результате тяжелого ранения, полученного в зоне специальной военной операции (СВО), потерял способность ходить. Об этом пишет Shot в Telegram.

Как выяснило издание, Пашаева перевезли из Макеевки Донецкой народной республики в одну из столичных клиник. У него диагностировали ранение ноги и контузию. При этом врачи пока не дают прогнозов о том, сможет ли экс-адвокат полностью восстановить опорно-двигательную функцию.

Ранее стало известно, что группа военнослужащих, в которой также находился Пашаев, была окружена и попала под обстрел в районе Угледара в ДНР. Как рассказал знакомый экс-адвоката, на россиян с дрона сбросили снаряд. В результате юрист был ранен и оказался при смерти.

Позже жена Пашаева сообщила, что врачам удалось стабилизировать состояние экс-адвоката, однако они запретили ему с кем-либо общаться, чтобы беречь силы для восстановления.

В 2020 году после ряда высказываний в СМИ Пашаева лишили статуса адвоката. Юрист пытался доказать, что Ефремова не было за рулем машины в момент ДТП в центре Москвы. Актер заявил, что юрист предлагал ему «купить свидетелей», которые это подтвердят. В 2020 году Пашаеву на время удалось вернуть лицензию, однако через несколько дней Совет Федеральной палаты адвокатов России нашел неустранимые нарушения, которые имелись при получении адвокатского статуса.

ЖЗЛ
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